Луиш Фигу рассказал, чего не хватает «Барселоне» Хави

Экс-игрок сборной Португалии и «Реала» Луиш Фигу высказался о том, что Хави Эрнандес покинет пост главного тренера каталонской «Барселоны» по завершении текущего сезона.
«Если посмотреть, как уходят легенды, то очень часто судят по последнему матчу. Жаль, что это так. «Барселона» стала чемпионом в прошлом сезоне, а Хави теперь уходит. Такому большому клубу, как «Барселона», необходима стабильность. Тем более в нынешних условиях, когда не самая лучшая финансовая ситуация», - передает слова Луиша газета Marca.
Напомним, что Хави анонсировал свой уход в конце января после поражения «Вильярреалу» (3:5).
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