Луиш Фигу рассказал, чего не хватает «Барселоне» Хави

«Если посмотреть, как уходят легенды, то очень часто судят по последнему матчу. Жаль, что это так. «Барселона» стала чемпионом в прошлом сезоне, а Хави теперь уходит. Такому большому клубу, как «Барселона», необходима стабильность. Тем более в нынешних условиях, когда не самая лучшая финансовая ситуация», - передает слова Луиша газета Marca.