Фигу оценил игру Фелиша в «Барселоне»

«Жоау очень талантливый футболист, но ему нужно быть более злым на поле. Он должен стремиться к большему. Но все такие, какие они есть, иногда кого-то тяжело изменить. При этом Фелиш показал, что способен на многое», - передает слова Луиша газета Marca.