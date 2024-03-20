Фигу оценил игру Фелиша в «Барселоне»

Экс-футболист мадридского «Реала» Луиш Фигу высказал мнение о соотечественнике Жоау Фелише, выступающем за каталонскую «Барселону» на правах аренды.
«Жоау очень талантливый футболист, но ему нужно быть более злым на поле. Он должен стремиться к большему. Но все такие, какие они есть, иногда кого-то тяжело изменить. При этом Фелиш показал, что способен на многое», - передает слова Луиша газета Marca.
Напомним, что полноценный контракт 24-летнего нападающего принадлежит мадридскому «Атлетико». В текущем сезоне Фелиш провел 34 поединка, в которых отметился девятью голами и пятью ассистами.
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