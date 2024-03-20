Игрок «Жироны» Коуто – о матче с «Реалом»: «Я просил Винисиуса успокоиться»

Крайний защитник «Жироны» Ян Коуто признался, что матчи против мадридского «Реала» сложились для него очень непросто.

Последняя встреча команд, прошедшая в феврале, завершилась разгромной победой «сливочных» над главными на тот момент конкурентами в Ла Лиге – 4:0.

«Матч против «Реала» получился очень трудным для меня. Я многому научился в тот день.

Опекать Винисиуса – сложная задача. Я даже попросил его успокоиться», – приводит Madrid Xtra слова 21-летнего Коуто, права на которого принадлежат «Манчестер Сити».

«Жирона» занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата Испании с 62 набранными очками. Выше располагаются «Реал» (72) и «Барселона» (64).