Куртуа прокомментировал свою новую травму

Вечером 19 марта стало известно об очередной травме основного голкипера мадридского «Реала» Тибо Куртуа. Обследование показало у бельгийца разрыв внутреннего мениска правого колена.

Тибо в своей соцсети с оптимизмом прокомментировал новое повреждение.

«Мне грустно, но это лишь небольшая неудача, она сделает меня только сильнее. Чувствую себя уже гораздо лучше благодаря вашей поддержке», - пишет голкипер в своих социальных сетях.

Напомним, что в этом сезоне Тибо ещё не выходил на футбольное поле в официальных матчах. Вратарь залечивает тяжёлую травму крестообразных связок колена, полученную ещё перед сезоном.

«Реал» сделал заявление о новой травме Куртуа