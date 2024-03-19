Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Куртуа прокомментировал свою новую травму

19 Марта 2024 • 22:31 Комментировать

Вечером 19 марта стало известно об очередной травме основного голкипера мадридского «Реала» Тибо Куртуа. Обследование показало у бельгийца разрыв внутреннего мениска правого колена.

Тибо в своей соцсети с оптимизмом прокомментировал новое повреждение.

«Мне грустно, но это лишь небольшая неудача, она сделает меня только сильнее. Чувствую себя уже гораздо лучше благодаря вашей поддержке», - пишет голкипер в своих социальных сетях.

Напомним, что в этом сезоне Тибо ещё не выходил на футбольное поле в официальных матчах. Вратарь залечивает тяжёлую травму крестообразных связок колена, полученную ещё перед сезоном.

«Реал» сделал заявление о новой травме Куртуа

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Тибо Куртуа
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Барселона» удивит громким трансфером – известно имя звёздного новичка «Рома» потеряла Дибалу Известен новый кандидат на должность главного тренера «Спартака» Роналду называл клуб, в котором закончит карьеру «Спартак» нашёл замену Промесу Перес хочет переманить в «Реал» нападающего «Манчестер Юнайтед» Появилась информация о жизни Промеса за решёткой Игрок «Реала» перейдёт в английский клуб Названо условие возможного ухода Винисиуса из «Реала» В «Интере» приняли решение по Индзаги после вылета из Лиги чемпионов
«Реал» - «Манчестер Сити» и другие пары четвертьфинала Лиги чемпионов Фермин Лопес – вперёд, Хвича – на вылет: «Барселона» побила «Наполи» и запрыгнула в четвертьфинал Лиги чемпионов Умер Василий Уткин «Атлетико» - «Интер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Дас ист фантастиш: «Байер» ШИКарно уделал «Карабах» в Лиге Европы с 0:2 на 3:2 в концовке В Лиге чемпионов не осталось команд из Италии «Осасуна» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:4 Гол и два асссиста Левандовски позволили «Барселоне» разгромить «Атлетико» в Мадриде «Атлетико» убрал феноменальный «Интер»: обыграли и в основное время, и в серии пенальти Фанаты «Барселоны» желают смерти звезде «Реала» - известно имя
Спортивные новости
Канарейкин – об Овечкине: «Генетика чумовая, но здоровье уже подводит»: Кузнецов: «Овечкину хватит времени на рекорд Гретцки, если буксовать не будет» Каменский: «Уверен, Овечкин побьет рекорд Гретцки» Вайсфельд оценил шансы Овечкина превзойти рекорд Гретцки в НХЛ МОК запретил россиянам участвовать в открытии Олимпиады Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 19 Марта
22:39 · Испания. Ла Лига
Адебайор назвал лучший момент в своей карьере – он связан с «Реалом»
22:31 · Испания. Ла Лига
Куртуа прокомментировал свою новую травму
22:18 · Испания. Ла Лига
Карвахаль: «Уверен, Педри справится с проблемами»
21:36 · Испания. Ла Лига
Кубарси: «Постоянное давление делает игроков «Барселоны» сильнее»
20:08 · Испания. Ла Лига
«Реал» сделал заявление о новой травме Куртуа
19:49 · Испания. Ла Лига
Шок для «Реала»: Куртуа получил новую травму колена 1
18:52 · Испания. Ла Лига
Испанская федерация отреагировала на претензию «Реала» к судье
18:40 · Испания. Ла Лига
Вейга рассказал об игре против Роналду и Месси
18:17 · Испания. Ла Лига
«Осасуна» сделала заявление на фоне информации о расизме на игре с «Реалом»
16:48 · Испания. Ла Лига
Новиков — о первом голе Захаряна за «Реал Сосьедад»: «Надеюсь, это даст позитивный толчок для дальнейшего развития»
16:38 · Россия. Премьер-лига
Захарян рассказал, что часто общается с Тюкавиным
16:25 · Испания. Ла Лига
Азар: «Я немного скучаю по футболу»
16:16 · Испания. Ла Лига
Азар: Не думаю, что буду профессиональным тренером
16:16 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Атлетико» высказался о проблемах спартаковца Промеса
16:08 · Англия. Премьер-лига
Азар: Я всегда мечтал играть за «Реал»
Все новости
Рекомендуем