«Реал» сделал заявление о новой травме Куртуа

На официальном сайте «Реала» было опубликовано заявление о новой травме, которую получил вратарь Тибо Куртуа.

В заявлении говорится, что обследование выявило у Куртуа разрыв внутреннего мениска правого колена. Бельгиец получил травму во время вторничной тренировки.

Стоит сказать, что в сезоне 2023/2024 Тибо Куртуа на поле не выходил. Голкипер повредил крестообразную связку левого колена прямо перед началом сезона. В течение долгого периода Куртуа восстанавливался, и недавно он вернулся к занятиям.

Сколько времени пропустит Тибо Куртуа с учётом новой травмы, «Реал» пока не сообщает.

Шок для «Реала»: Куртуа получил новую травму колена