Шок для «Реала»: Куртуа получил новую травму колена

Основной вратарь «Реала» Тибо Куртуа перед началом сезона 2023/2024 получил серьёзную травму левого колена – разрыв крестообразной связки. Бельгиец долго восстанавливался и недавно возобновил тренировки. Ожидалось, что Куртуа уже в апреле сможет вернуться на футбольное поле.

Теперь же Куртуа получил другую травму – он повредил мениск другого, правого колена. Как сообщает El Partidazo de COPE, вторничную тренировку «Реала» 31-летний бельгийский футболист покинул со слезами на глазах.

Разумеется, новая травма Тибо Куртуа стала шоком для «Реала».

Отметим, что «Реал» уверенно лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании.