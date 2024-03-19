Испанская федерация отреагировала на претензию «Реала» к судье

После матча против «Осасуны» «Реал» подал жалобу на арбитра Хосе Мартинеса Мунуэру. В них клуб обвинял рефери в том, что он игнорировал оскорбительные выкрики в адрес нападающего Винисиуса Жуниора.

Испанская королевская федерация футбола выпустила заявление, в котором поддержала арбитра. В заявлении отмечается, что на аудиозаписях не слышно оскорблений. Федерация подчёркивает, что судья может включать в протокол только те инциденты, которые произошли до, во время и после матча на поле или в другом месте при условии, что кто-то из членов судейской бригады стал его свидетелем. О других значимых публичных инцидентах на стадионе сообщает делегат, составляющий рапорт, что он и сделал.

«Осасуна» сделала заявление на фоне информации о расизме на игре с «Реалом»