Вейга рассказал об игре против Роналду и Месси

Хавбек «Аль-Ахли» Габриэль Вейга высказался о противостоянии Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

По мнению игрока, данные футболисты считаются самыми великими футболистами в мире. При этом они могут конкурировать между собой без вражды.

Также считает, что ему не стоит стремиться за этим, потому что такого уровня не может достичь.

Ранее сообщалось, что Габри Вейга интересен не только «Челси». Футболист находится на радарах таких клубов, как «Барселона», «Манчестер Юнайтед» и «Реал». В 18 матчах сезона 2023/2024 Вейга забил четыре гола и отдал четыре голевых паса на партнёров.

В 18 матчах сезона 2023/2024 Вейга забил четыре гола и отдал четыре голевых паса на партнёров.