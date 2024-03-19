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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Осасуна» сделала заявление на фоне информации о расизме на игре с «Реалом»

19 Марта 2024 • 18:17 Комментировать

В прессе появилась информация о том, что на стадионе «Осасуны» во время субботнего матча Ла Лиги против «Реала» звучали расистские выкрики. Клуб из Памплоны сделал заявление на этот счёт.

«Клуб хочет уточнить, что на субботнем матче не было никаких расистских выкриков», - говорится в заявлении «Осасуны».

Клуб потребовал от СМИ исправления ложной информации. «Осасуна» отмечает, что не потерпит клеветы в адрес своих фанатов.

Кроме того, «Осасуна» в заявлении выразила нетерпимость к расизму.

Напомним, что «Реал» обыграл «Осасуну» на выезде со счётом 4:2. Винисиус Жуниор оформил дубль.

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Реал Мадрид Осасуна
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