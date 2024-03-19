Азар: «Я немного скучаю по футболу»

Экс-игрок «Челси», «Реала» и сборной Бельгии Эден Азар высказался о завершении карьеры футболиста.

— Я доволен. Конечно, я немного скучаю по футболу, особенно по тому, что не нахожусь с ребятами в раздевалке, но сейчас я могу делать то, что хочу. У меня есть дети и семья. Я могу поехать в Бельгию, чтобы повидаться со своей семьей, братьями и родителями. Я могу многое, — цитирует Азара Standard Sport.

Напомним, последней командой 33-летнего бельгийца был мадридский «Реал». В стане «сливочных» Азар выступал с 2019 по 2023 год. В октябре прошлого года он объявил о завершении карьеры футболиста.

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