Азар: Не думаю, что буду профессиональным тренером

Бывший игрок «Реала» и «Челси» Эден Азар ответил на вопрос о своём будущем.

Напомним, осенью прошлого года бельгиец завершил карьеру футболиста.

— Я не знаю, что будет дальше. Не думаю, что буду тренировать профессионально, но думаю, что смогу тренировать молодежные команды. У меня есть дети, и я хочу научить их играть в футбол, — приводит слова Азара Standard Sport.

Последним клубом бельгийца был мадридский «Реал», за который он выступал с 2019 по 2023 года. За это время Азар сыграл в 76 матчах во всех турнирах, в которых забил семь голов. Кроме того, на счету игрока 12 результативных передач.