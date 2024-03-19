«Манчестер Юнайтед» интересен футболист «Реала»

«Манчестер Юнайтед» строит планы по усилению своего состава. Согласно информации HITC, «красным дьяволам» интересен атакующий полузащитник «Реала» Браим Диас.

Учитывая вероятный трансфер в «Реал» Килиана Мбаппе, «Реал» может быть готов расстаться с одним из игроков атакующей группы. При этом ранее сообщалось о намерении Диаса остаться в мадридском клубе.

В сезоне 2023/2024 Браим Диас провёл 33 официальных матча, в которых записал на свой счёт девять голов и четыре голевых паса. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают игрока в 20 миллионов евро.

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