Азар: «Я мог продолжать играть, но я ни о чём не жалею»

Бывший футболист «Реала» Эден Азар ответил на вопрос, мог ли он продолжать играть.

Напомним, бельгийский вингер объявил о завершении карьеры игрока в октябре 2023 года в возрасте 32 лет.

— Это хороший вопрос. Думаю, что я мог бы продолжать играть, но я решил, что с футболом покончено, потому что у меня было много травм. Сейчас я ни о чем не жалею, — заявил Азар в интервью Standard Sport.

В своей карьере Азар успел поиграть за французский «Лилль», лондонский «Челси» и мадридский «Реал».

За все время Азар провел 623 официальных матча, в которых забил 167 мячей и записал на свой счет 157 результативных передач.