Испанский тренер Хосе Рамон Сандоваль снова возглавил «Гранаду». Об этом сообщает пресс-служба испанской команды.

Контракт 55-летнего специалиста с «Гранадой» рассчитан до конца текущего сезона. На посту главного тренера он сменил Александра Медину, который был уволен за неудовлетворительные результаты.

Напомним, ранее Сандоваль уже возглавлял «Гранаду» с 2015 по 2016 год.

После 28 сыгранных матчей «Гранада» находится на предпоследнем (19-м) месте в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в своей копилке всего 14 очков.

29 марта «Гранада» будет гостить у «Кадиса». Встреча 30-го Ла Лиги должна будет стартовать в 23:00 по московскому времени.