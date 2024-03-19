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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Гранада» назвала имя нового тренера официально

19 Марта 2024 • 15:12 Комментировать
Кадис
...
Гранада
29.03 23:00

Испанский тренер Хосе Рамон Сандоваль снова возглавил «Гранаду». Об этом сообщает пресс-служба испанской команды.

Контракт 55-летнего специалиста с «Гранадой» рассчитан до конца текущего сезона. На посту главного тренера он сменил Александра Медину, который был уволен за неудовлетворительные результаты.

Напомним, ранее Сандоваль уже возглавлял «Гранаду» с 2015 по 2016 год.

После 28 сыгранных матчей «Гранада» находится на предпоследнем (19-м) месте в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в своей копилке всего 14 очков.

29 марта «Гранада» будет гостить у «Кадиса». Встреча 30-го Ла Лиги должна будет стартовать в 23:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Гранада Хосе Рамон Сандоваль

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