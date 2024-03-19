Экс-игрок «Барселоны» Алвес попросил освободить его из тюрьмы

Бывший защитник сборной Бразилии и каталонской «Барселоны» Дани Алвес обратился с просьбой к суду. Экс-футболист хочет, чтобы его временно выпустили из тюрьмы.

«Я не собираюсь бежать. Верю в правосудие», - передает слова Алвеса TeleCinco.

Напомним, что Дани был признан виновным по делу об изнасиловании девушки. Суд приговорил его к 4,5 годам лишения свободы. Сторона легенды бразильского футбола пытается обжаловать этот вердикт.

Алвес является одним из самых титулованных футболистов. В своей карьере он поиграл за «Севилью», «Барселону», «Ювентус», «ПСЖ». На его счету 126 поединков и восемь голов за сборную Бразилии.