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Чемпионат Испании. Ла Лига

В клубе Ла Лиги прогремела отставка официально

19 Марта 2024 • 13:35 Комментировать

Один из аутсайдеров чемпионата Испании - «Гранада» - принял решение уволить главного тренера команды Александера Медину. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Стоит отметить, что уругвайский наставник руководил командой с ноября прошлого года. При Медине команда сыграла 17 поединков, в которых одержала всего одну победу, потерпела 12 поражений и четыре раза расписала ничью.

После 28 проведенных матчей «Гранада» набрала 14 баллов и занимает предпоследнее место в турнирной таблице испанского чемпионата. В следующей встрече Ла Лиги команда на выезде сыграет против «Кадиса». Матч состоится в пятницу, 29 марта.

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Евро-Футбол.Ру,
Гранада Александер Медина
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