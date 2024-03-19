Один из аутсайдеров чемпионата Испании - «Гранада» - принял решение уволить главного тренера команды Александера Медину. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Стоит отметить, что уругвайский наставник руководил командой с ноября прошлого года. При Медине команда сыграла 17 поединков, в которых одержала всего одну победу, потерпела 12 поражений и четыре раза расписала ничью.

После 28 проведенных матчей «Гранада» набрала 14 баллов и занимает предпоследнее место в турнирной таблице испанского чемпионата. В следующей встрече Ла Лиги команда на выезде сыграет против «Кадиса». Матч состоится в пятницу, 29 марта.