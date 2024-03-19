Ямаль: «Барселона» даст бой «Реалу»

Форвард каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль заявил, что «сине-гранатовые» продолжат бороться за чемпионский титул в нынешнем розыгрыше Ла Лиги.

«Мы будем в этой гонке. «Барселона» даст бой «Реалу». Во всех соревнованиях, в которых мы берем участие, можно мечтать о победе. Если у команды есть шансы, то она вполне может рассчитывать на успех», - передает слова 16-летнего нападающего газета Marca.

В последнем матче чемпионата Испании «Барселона» на выезде победила мадридский «Атлетико» со счетом 3:0. После 29 туров каталонцы отстают от лидирующего «Реала» на восемь баллов.