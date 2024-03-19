Захарян рассказал, сколько денег нужно для комфортной жизни в Испании

Российский полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян рассказал о том, сколько денег нужно для комфортного проживания в Испании.

«В Испании для комфортной жизни нужно меньше, чем в России. Стало меньше расходов, походов куда-то, меньше ресторанов. Просто для жизни тысячи две евро, наверное, хватит», - передает слова 20-летнего футболиста «Спорт-Экспресс».

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» летом прошлого года. За его трансфер испанский клуб заплатил 13 миллионов евро.

В текущем розыгрыше Ла Лиги Захарян провел 20 матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу.