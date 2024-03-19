Ямаль: «Я многим обязан Хави»

Нападающий каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль высказался о работе под руководством главного тренера команды Хави Эрнандеса.
«Я многим обязан Хави, ведь именно он привлек меня к работе с первой командой. Благодаря ему я дебютировал за «Барселону», а затем обеспечил себе место в основном составе. Хави придает уверенность молодым футболистам», - передает слова 16-летнего игрока Diario Sport.
В нынешнем сезоне чемпионата Испании Ламин провел 28 поединков. На счету перспективного нападающего четыре забитых мяча и три голевые передачи.
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