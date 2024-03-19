Ямаль: «Я многим обязан Хави»

«Я многим обязан Хави, ведь именно он привлек меня к работе с первой командой. Благодаря ему я дебютировал за «Барселону», а затем обеспечил себе место в основном составе. Хави придает уверенность молодым футболистам», - передает слова 16-летнего игрока Diario Sport.