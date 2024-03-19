Полузащитник «Реал Сосьедада» и национальной сборной России Арсен Захарян рассказал, в чём прибавил за последний год.

Игрок отметил, что улучшил свои знания в английском языке.

«Приходится общаться на английском, учу также испанский. Если серьезно, то во всем прибавил», - приводит слова Захаряна «Спорт-Экспресс».

Напомним, что 20-летний футболист перешёл из московского «Динамо» в «Реал Сосьедад» в летнее трансферное окно за 13 миллионов евро, заключив долгосрочный контракт, который рассчитан до лета 2029 года.

В текущем сезоне Захарян отметился двумя результативными действиями (1+1).