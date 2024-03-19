Ямаль рассказал о давлении на игроков «Барселоны»

Форвард каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль рассказал о давлении, под которым находятся футболисты команды.

«На каждом нашем матче заполненный стадион. «Барса» - это клуб, где постоянно обсуждают тебя. Игрокам команды нужно думать только об игре и стараться получать удовольствие от процесса», - передает слова нападающего газета Marca.

Ламин является воспитанником академии каталонского клуба. В текущем сезоне 16-летний нападающий провел 37 поединков, в которых записал на свой счет шесть забитых мячей и семь результативных передач. Его трансферная стоимость составляет 60 миллионов евро.