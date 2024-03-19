Канселу выбрал клуб на ближайшие два сезона

Фланговый защитник Жоау Канселу, выступающий за каталонскую «Барселону» на правах аренды, высказался насчет возможного перехода в лиссабонскую «Бенфику».
«Переход в «Бенфику»? Этот вариант не стоит исключать. Мне очень хотелось вернуться туда, но я намерен провести еще пару сезонов в «Барселоне», - передает слова португальского футболиста Som-Hi Serem.
Напомним, что полноценный контракт Канселу принадлежит «Манчестер Сити». «Барселона» рассчитывает выкупить защитника за 20 миллионов евро.
В текущем сезоне Жоау провел 32 поединка, отметившись четырьмя забитыми мячами.
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