Стало известно, как игроки «Реала» отреагировали на победу «Барселоны» над «Атлетико»

«Здесь нет ни заслуги, ни чего-то другого. Мы сосредоточены только на себе. «Реал» ни от кого не зависит, чтобы стать чемпионом. Если мы сами на проиграем, никто не отнимет у нас титул», - передает слова неназванных футболистов Defensa Central.