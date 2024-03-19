Стало известно, как игроки «Реала» отреагировали на победу «Барселоны» над «Атлетико»

В центральном матче 29-го тура чемпионата Испании мадридский «Атлетико» на своем поле принимал каталонскую «Барселону». Встреча завершилась крупной победой «сине-гранатовых» со счетом 3:0.
Испанским журналистам стала известна реакция некоторых игроков «Реал» на успех принципиального конкурента.
«Здесь нет ни заслуги, ни чего-то другого. Мы сосредоточены только на себе. «Реал» ни от кого не зависит, чтобы стать чемпионом. Если мы сами на проиграем, никто не отнимет у нас титул», - передает слова неназванных футболистов Defensa Central.
По итогам 29 туров «Реал» опережает «Барселону» на восемь баллов.
и канешна " Здесь нет ни заслуги, ни чего-то другого" бугага)))
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