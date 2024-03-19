Захарян отреагировал на свою трансферную стоимость

Полузащитник сборной России и испанского «Реал Сосьедада» Арсен Захарян высказался о своей трансферной стоимости, которая остается неизменной. С лета 2022 года она составляет 15 миллионов евро, согласно оценке портала Transfermarkt.

«Почему не подорожал? Не знаю. Хорошо, что не пошел вниз. А по курсу - получается, что подорожал. Так что нормально», - приводит слова футболиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Захарян летом прошлого года перешел из московского «Динамо» в «Реал Сосьедад». Сумма трансфера составила 13 миллионов евро. Арсен заключил с испанским клубом контракт на шесть лет.