Главному тренеру «Барселоны» Хави Эрнандесу грозит дисквалификация на три матча. Об этом сообщает Diario Sport.

Напомним, испанский специалист получил красную карточку в минувшем матче Ла Лиги с «Атлетико» Мадрид (3:0). Сам Хави заявил, что его удалили за активные жесты.

По информации источника, если Хави будет дисквалифицирован, то «Барселона» не станет обжаловать решение, поскольку в клубе считают, что это пустая трата времени.

После 29 туров «Барселона» находится на втором месте в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 64 очка.

В ближайших трех турах «сине-гранатовые» встретятся с «Лас-Пальмасом», «Кадисом» и «Реалом».