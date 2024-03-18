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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави может пропустить «эль класико» слухи

18 Марта 2024 • 21:51 Комментировать (2)
Реал Мадрид
...
Барселона
21.04 18:00

Главному тренеру «Барселоны» Хави Эрнандесу грозит дисквалификация на три матча. Об этом сообщает Diario Sport.

Напомним, испанский специалист получил красную карточку в минувшем матче Ла Лиги с «Атлетико» Мадрид (3:0). Сам Хави заявил, что его удалили за активные жесты.

По информации источника, если Хави будет дисквалифицирован, то «Барселона» не станет обжаловать решение, поскольку в клубе считают, что это пустая трата времени.

После 29 туров «Барселона» находится на втором месте в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 64 очка.

В ближайших трех турах «сине-гранатовые» встретятся с «Лас-Пальмасом», «Кадисом» и «Реалом».

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Реал Мадрид Барселона Хави Эрнандес Эль Класико ещё теги

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РЕАЛ МАДРИД БАРСЕЛОНА
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Комментарии (2) Все комментарии
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NOBODY
18 Марта 2024 в 22:42
так это на пользу самой Барсе - с физруком она играет хуже ))
Vova52
18 Марта 2024 в 21:59
Хави надо чуть сдерживать эмоции...Судейство в лалиге не на хорошем уровне....
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