Широков высказался о выступлениях Захаряна в Испании

Бывший игрок национальной сборной России Роман Широков дал комментарий по поводу выступлений полузащитника Арсена Захаряна за «Реал Сосьедад».

Напомним, что на прошлой неделе Захарян впервые забил за «Реал Сосьедад» - футболист замкнул прострел с правого фланга в игре чемпионата Испании против «Кадиса».

«Молодец, забил. Пока идёт первый гол, надо адаптироваться. Тяжело пока, парень молодой. Плюс футбол специфический – много контроля, ему больше подходит более скоростной футбол. Надо привыкать», - цитирует Широкова «РБ Спорт».

Всего за «Реал Сосьедад» Захарян провёл 31 матч. На счету 20-летнего россиянина один гол и один голевой пас на партнёра.