Раскрыта амбициозная цель Вальверде в «Реале»

С приходом Джуда Беллингема роль Федерико Вальверде в «Реале» изменилась. Теперь роль уругвайца менее творческая – ему приходится меньше атаковать и выполнять больше черновой работы. Впрочем, Вальверде спокойно выполняет требования Анчелотти, и главный тренер очень доволен игроком.

Как сообщает Relevo, у Вальверде есть амбициозная цель – однажды стать капитаном «Реала». О таком желании уругваец регулярно говорит своим близким. Федерико прилежно трудится на поле, ставя результаты команды выше желания забивать голы.

Всего за «Реал» Федерико Вальверде провёл 245 матчей, в которых забил 19 голов и отдал 23 голевых паса.