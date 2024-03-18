Три испанских клуба хотят подписать Кейлора Наваса

Бывший вратарь мадридского «Реала» Кейлор Навас, ныне выступающий в Лиге 1 за «ПСЖ», может вернуться в испанский чемпионат. Об этом сообщается на страницах Todofichajes.

Согласно данным источника, в услугах опытного голкипера заинтересованы сразу несколько клубов. В борьбе за Кейлора сойдутся «Бетис», «Севилья» и «Лас-Пальмас». Сделка может быть оформлена в летнее трансферное окно.

Контракт 37-летнего футболиста с парижским грандом рассчитан до конца июня 2024 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Навас провел всего два матча, в которых пропустил два мяча.

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