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Чемпионат Испании. Ла Лига

Три испанских клуба хотят подписать Кейлора Наваса

18 Марта 2024 • 12:17 Комментировать

Бывший вратарь мадридского «Реала» Кейлор Навас, ныне выступающий в Лиге 1 за «ПСЖ», может вернуться в испанский чемпионат. Об этом сообщается на страницах Todofichajes.

Согласно данным источника, в услугах опытного голкипера заинтересованы сразу несколько клубов. В борьбе за Кейлора сойдутся «Бетис», «Севилья» и «Лас-Пальмас». Сделка может быть оформлена в летнее трансферное окно.

Контракт 37-летнего футболиста с парижским грандом рассчитан до конца июня 2024 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Навас провел всего два матча, в которых пропустил два мяча.

«ПСЖ» расстанется с известным игроком

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Кейлор Навас
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