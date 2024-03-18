Серхи Роберто подвёл итоги матча «Атлетико» - «Барселона»

«Это была очень важная неделя для нас. Было важно подняться в таблице, чтобы продолжить бороться за чемпионский титул. В Мадриде мы провели отличную игру. «Барселона» отстает от «Реала» на восемь баллов, но у нас впереди очная встреча. Нам нужно на 100% выкладываться в каждом матче», - передает слова капитана газета Mаrca.