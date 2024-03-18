Серхи Роберто подвёл итоги матча «Атлетико» - «Барселона»

Хавбек каталонской «Барселоны» Серхи Роберто подлился мнением о гостевой победе над мадридским «Атлетико» в поединке 29-го тура чемпионата Испании. «Сине-гранатовые» выиграли со счетом 3:0.
«Это была очень важная неделя для нас. Было важно подняться в таблице, чтобы продолжить бороться за чемпионский титул. В Мадриде мы провели отличную игру. «Барселона» отстает от «Реала» на восемь баллов, но у нас впереди очная встреча. Нам нужно на 100% выкладываться в каждом матче», - передает слова капитана газета Mаrca.
Благодаря вчерашнему успеху «Барселона» поднялась на второе место в таблице Ла Лиги.
Бан пользователя