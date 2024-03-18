Левандовски прокомментировал разгромную победу «Барселоны» в Мадриде

Центрфорвард каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски пообщался с журналистами после гостевого матча с мадридским «Атлетико». «Сине-гранатовые» одержали уверенную победу со счетом 3:0.

«Команда провела классный матч. Я рад забить гол и сделать два ассиста. «Барселона» хочет сделать шаг вперед, нам нужно лучше играть и продолжать побеждать. Мы знаем, какой футбол можем показывать. У нашей команды огромный потенциал», - передает слова польского бомбардира газета Marca.

После 29 туров «Барселона» набрала 64 балла и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. Подопечные Хави отстают от лидирующего «Реала» на восемь очков.