Фанаты «Атлетико» сожгли футболку игрока «Барселоны»

Фанаты мадридского «Атлетико» подготовили не самый теплый прием нападающему Жоау Фелишу, ныне выступающему на правах аренды за каталонскую «Барселону».

Как сообщается на страницах AS, болельщики «матрасников» сожгли футболку португальского игрока и бросили ее на именную табличку возле стадиона. Кроме того, группа фанатов «Атлетико» скандировала оскорбительные кричалки в адрес Фелиша.

Поединок между «Атлетико» и «Барселоной» завершился крупным поражением мадридцев со счетом 0:3. Один из голов в составе «сине-гранатовых» забил Фелиш.

После 29 туров «Барселона» занимает второе место в таблице, а «Атлетико» - пятое.