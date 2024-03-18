Симеоне назвал причину разгрома от «Барселоны»

В центральном матче 29-го тура чемпионата Испании мадридский «Атлетико» на домашнем стадионе принимал каталонскую «Барселону». Столичный коллектив потерпел крупное фиаско со счетом 0:3. Об этой игре высказал мнение главный тренер «матрасников» Диего Симеоне.

«Барселона» была лучше, соперник был решительнее в завершающей стадии атаки. Второй гол гостей выключил нас из игры. Но мне не в чем упрекнуть команду, ведь мы играли после сложнейшего матча Лиги чемпионов. Нужно сохранять спокойствие и двигаться дальше», - передает слова тренера газета Marca.

После этого матча «Атлетико» занимает пятое место в таблице Ла Лиги.