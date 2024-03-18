Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Фелиш повторил рекорд Месси в матчах с «Атлетико»

18 Марта 2024 • 08:45 Комментировать (1)

Форвард каталонской «Барселоны» Жоау Фелиш принял участие в матче чемпионата Испании с мадридским «Атлетико». Португалец забил гол во вчерашней встрече и стал вторым в истории, кому удалось поразить ворота «матрасников» в обоих поединках одного сезона Ла Лиги.

Подобное достижение ранее покорилось только аргентинцу Лионелю Месси. Он отметился в обоих матчах с «Атлетико» в сезоне-2019/2020.

Напомним, что «Барселона» одержала крупную гостевую победу над мадридским клубом со счетом 3:0. После этого успеха подопечные Хави Эрнандеса набрали 64 балла и занимают второе место в турнирной таблице Ла Лиги.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Барселона Жоау Фелиш ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии (1) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Max83
18 Марта 2024 в 09:22
Ну ок. Щелчок по носу Диего. В хорошем смысле
«Реал» хочет избежать встречи в четвертьфинале Лиги чемпионов с одной командой Клопп назвал футболиста, которому впервые за карьеру разрешил не защищаться Игроки «Ливерпуля» выбрали замену Клоппу Это может стоить чемпионства в АПЛ: «Арсенал» обходит «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» по интересному показателю Мбаппе публично ответил на предложение перейти в «Арсенал» «Спартаку» выбрали нового тренера, «Реал» шантажирует Мбаппе, а «Манчестер Сити» определился с заменой Гвардиоле – в главных слухах недели Суперкомпьютер вычислил фаворита Лиги чемпионов в сезоне-2023/24 «Манчестер Юнайтед» хочет купить трёх игроков «Барселоны» - известны все имена Мбаппе дал важное обещание «ПСЖ» В «Реале» хотят уберечь своих игроков от повторения судьбы Педри
«Реал» - «Манчестер Сити» и другие пары четвертьфинала Лиги чемпионов Фермин Лопес – вперёд, Хвича – на вылет: «Барселона» побила «Наполи» и запрыгнула в четвертьфинал Лиги чемпионов «Барселона» - «Наполи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1 «Атлетико» - «Интер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Дас ист фантастиш: «Байер» ШИКарно уделал «Карабах» в Лиге Европы с 0:2 на 3:2 в концовке В Лиге чемпионов не осталось команд из Италии «Осасуна» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:4 «Атлетико» убрал феноменальный «Интер»: обыграли и в основное время, и в серии пенальти Фанаты «Барселоны» желают смерти звезде «Реала» - известно имя Гол и два асссиста Левандовски позволили «Барселоне» разгромить «Атлетико» в Мадриде
Спортивные новости
СКА уступил «Автомобилисту» в первом матче второго раунда плей-офф КХЛ Чесноков: Если выпрыгнет чудовище и откусит Алькарасу «одно место», тогда он может проиграть Медведеву Канарейкин объяснил, за счёт чего «Металлург» добился победы над «Спартаком» «Металлург» разобрался со «Спартаком» в первом матче второго раунда Кубка Гагарина Селиваненко высказался о предстоящем матче Медведев - Алькарас Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 18 Марта
09:52 · Испания. Ла Лига
Левандовски прокомментировал разгромную победу «Барселоны» в Мадриде
09:44 · Испания. Ла Лига
Фанаты «Атлетико» сожгли футболку игрока «Барселоны» 1
08:50 · Испания. Ла Лига
Симеоне назвал причину разгрома от «Барселоны»
08:45 · Испания. Ла Лига
Фелиш повторил рекорд Месси в матчах с «Атлетико» 1
08:32 · Испания. Ла Лига
Лунин обратился к Анчелотти после двух пропущенных мячей
02:23 · Испания. Ла Лига
​Витсель: «Ещё поборемся за четвёртое место»
02:20 · Испания. Ла Лига
​Тер Штеген: «Стараюсь пользоваться всеми возможностями»
02:17 · Испания. Ла Лига
​Витсель: «Второй пропущенный гол всё усложнил»
01:57 · Испания. Ла Лига
Рейнилду: «Плохой день сегодня»
01:44 · Испания. Ла Лига
​Тер Штеген: «Мы в очень хорошей форме»
01:30 · Испания. Ла Лига
​Тер Штеген: «Провели фантастический матч»
01:27 · Испания. Ла Лига
​Хави: «Удалили за жесты, так сказали»
01:20 · Испания. Ла Лига
​Хави: «Практически идеальный матч»
01:05 · Испания. Ла Лига
​Коке: «Мы провалили второй тайм»
17 Марта
23:51 · Испания. Ла Лига
Хави был удалён в матче с «Атлетико»
Все новости
Рекомендуем