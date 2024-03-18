Фелиш повторил рекорд Месси в матчах с «Атлетико»

Форвард каталонской «Барселоны» Жоау Фелиш принял участие в матче чемпионата Испании с мадридским «Атлетико». Португалец забил гол во вчерашней встрече и стал вторым в истории, кому удалось поразить ворота «матрасников» в обоих поединках одного сезона Ла Лиги.

Подобное достижение ранее покорилось только аргентинцу Лионелю Месси. Он отметился в обоих матчах с «Атлетико» в сезоне-2019/2020.

Напомним, что «Барселона» одержала крупную гостевую победу над мадридским клубом со счетом 3:0. После этого успеха подопечные Хави Эрнандеса набрали 64 балла и занимают второе место в турнирной таблице Ла Лиги.