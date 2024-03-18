Лунин обратился к Анчелотти после двух пропущенных мячей

Украинский вратарь Андрей Лунин, выступающий за мадридский «Реал», обратился к главному тренеру команды Карло Анчелотти после победы над «Осасуной» в чемпионате Испании. Встреча завершилась победой «сливочных» со счетом 4:2.

«Мистер, я вас не подведу», - передает слова украинского вратаря Realmadridexclusivo.

Напомним, что в отсутствие бельгийца Тибо Куртуа, получившего травму, Лунин стал основным вратарем «сливочных» в нынешнем сезоне.

В текущей игровой кампании Андрей провел 22 поединка за «Реала», в которых пропустил 17 мячей. Его трудовое соглашение с клубом рассчитано до середины 2025 года.