​Витсель: «Ещё поборемся за четвёртое место»

В центральном матче очередного, 29-го тура испанского чемпионата «Барселона» съездила в Мадрид и забила там три безответных мяча «Атлетико». Тем не менее, несмотря на такую неудачу, полузащитник мадридского клуба Аксель Витсель считает, что у его команды есть все шансы по итогам сезона занять четвертое место в чемпионате:

- Впереди еще много матчей, у нас будет возможность побороться за четвертое место. Сейчас у нас будет небольшая пауза, уместная для того, чтобы восстановиться и набраться энергии, - заявил после игры Аксель Витсель.

Сейчас мадридский клуб расположился на пятом месте в турнирной таблице чемпионата.