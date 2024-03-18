Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

​Витсель: «Ещё поборемся за четвёртое место»

18 Марта 2024 • 02:23 Комментировать

В центральном матче очередного, 29-го тура испанского чемпионата «Барселона» съездила в Мадрид и забила там три безответных мяча «Атлетико». Тем не менее, несмотря на такую неудачу, полузащитник мадридского клуба Аксель Витсель считает, что у его команды есть все шансы по итогам сезона занять четвертое место в чемпионате:

- Впереди еще много матчей, у нас будет возможность побороться за четвертое место. Сейчас у нас будет небольшая пауза, уместная для того, чтобы восстановиться и набраться энергии, - заявил после игры Аксель Витсель.

Сейчас мадридский клуб расположился на пятом месте в турнирной таблице чемпионата.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Аксель Витсель
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Реал» хочет избежать встречи в четвертьфинале Лиги чемпионов с одной командой Клопп назвал футболиста, которому впервые за карьеру разрешил не защищаться Это может стоить чемпионства в АПЛ: «Арсенал» обходит «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» по интересному показателю Игроки «Ливерпуля» выбрали замену Клоппу «Спартаку» выбрали нового тренера, «Реал» шантажирует Мбаппе, а «Манчестер Сити» определился с заменой Гвардиоле – в главных слухах недели Мбаппе публично ответил на предложение перейти в «Арсенал» Суперкомпьютер вычислил фаворита Лиги чемпионов в сезоне-2023/24 «Манчестер Юнайтед» хочет купить трёх игроков «Барселоны» - известны все имена В «Реале» хотят уберечь своих игроков от повторения судьбы Педри Винисиус хотел отказаться играть за «Реал» - названа причина
«Реал» - «Манчестер Сити» и другие пары четвертьфинала Лиги чемпионов Фермин Лопес – вперёд, Хвича – на вылет: «Барселона» побила «Наполи» и запрыгнула в четвертьфинал Лиги чемпионов «Барселона» - «Наполи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1 «Атлетико» - «Интер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Дас ист фантастиш: «Байер» ШИКарно уделал «Карабах» в Лиге Европы с 0:2 на 3:2 в концовке В Лиге чемпионов не осталось команд из Италии «Осасуна» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:4 «Атлетико» убрал феноменальный «Интер»: обыграли и в основное время, и в серии пенальти Фанаты «Барселоны» желают смерти звезде «Реала» - известно имя Миранчук едет на «Энфилд» к «Ливерпулю», а «Милан» встретится с «Ромой» — результаты жеребьёвки 1/4 финала Лиги Европы
Спортивные новости
СКА уступил «Автомобилисту» в первом матче второго раунда плей-офф КХЛ Чесноков: Если выпрыгнет чудовище и откусит Алькарасу «одно место», тогда он может проиграть Медведеву Канарейкин объяснил, за счёт чего «Металлург» добился победы над «Спартаком» «Металлург» разобрался со «Спартаком» в первом матче второго раунда Кубка Гагарина Селиваненко высказался о предстоящем матче Медведев - Алькарас Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Райо Вальекано Райо Вальекано
Бетис Бетис
2
0
2.50 3.25 3.05
Видео
Окончен
Атлетико М Атлетико М
Барселона Барселона
0
3
2.35 3.65 2.95
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 18 Марта
02:23 · Испания. Ла Лига
​Витсель: «Ещё поборемся за четвёртое место»
02:20 · Испания. Ла Лига
​Тер Штеген: «Стараюсь пользоваться всеми возможностями»
02:17 · Испания. Ла Лига
​Витсель: «Второй пропущенный гол всё усложнил»
01:57 · Испания. Ла Лига
Рейнилду: «Плохой день сегодня»
01:44 · Испания. Ла Лига
​Тер Штеген: «Мы в очень хорошей форме»
01:30 · Испания. Ла Лига
​Тер Штеген: «Провели фантастический матч»
01:27 · Испания. Ла Лига
​Хави: «Удалили за жесты, так сказали»
01:20 · Испания. Ла Лига
​Хави: «Практически идеальный матч»
01:05 · Испания. Ла Лига
​Коке: «Мы провалили второй тайм»
17 Марта
23:51 · Испания. Ла Лига
Хави был удалён в матче с «Атлетико»
23:34 · Испания. Ла Лига
Пименов – о Захаряне: Надеюсь, дальше дела у него пойдут в гору
23:15 · Испания. Ла Лига
«Барселона» потеряла Кристенсена
22:55 · Испания. Ла Лига
Пике рассказал о завершении карьеры: «Футбол – это работа, а не хобби»
22:41 · Испания. Ла Лига
Тарханов – о Захаряне: Всё идёт своим чередом
22:31 · Испания. Ла Лига
«Райо Вальекано» обыграл «Бетис» и прервал 9-матчевую серию без побед
Все новости
Рекомендуем