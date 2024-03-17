«Райо Вальекано» обыграл «Бетис» и прервал 9-матчевую серию без побед

Матч 29-го тура чемпионата Испании «Райо Вальекано» - «Бетис» получился малособытийным.

На 23-й минуте чудо-момент упустил Набиль Фекир, его удар пришелся в штангу. Под конец тайма Флорьян Лежён со штрафного прямым ударом закрутил мяч в сетку. Под конец игры Серхио Камелло пробил в защитника, но повторная попытка была результативной - 2:0.

«Райо Вальекано» не побеждал с 19-го тура. Этот успех вывел команду на 15-е место. Севильцы проиграли третий матч кряду и занимают седьмую строчку.