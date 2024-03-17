«Райо Вальекано» обыграл «Бетис» и прервал 9-матчевую серию без побед

Матч 29-го тура чемпионата Испании «Райо Вальекано» - «Бетис» получился малособытийным.
На 23-й минуте чудо-момент упустил Набиль Фекир, его удар пришелся в штангу. Под конец тайма Флорьян Лежён со штрафного прямым ударом закрутил мяч в сетку. Под конец игры Серхио Камелло пробил в защитника, но повторная попытка была результативной - 2:0.
«Райо Вальекано» не побеждал с 19-го тура. Этот успех вывел команду на 15-е место. Севильцы проиграли третий матч кряду и занимают седьмую строчку.
Протокол игры
|(1:0) Лежён Флорьян40'
|(2:0) Камелло Серхио78'
Димитриевски Столе•Балью Иван•Мумин Абдул• 45'Лежён Флорьян• 86'Чаваррия Пеп68' (Эспино Альфонсо (68') •Де Фрутос Хорхе78' (Ратиу Андрей (78') •Лопес Унаи78' (Трехо Оскар (78') •Валентин Оскар•Гарсия Альваро Ривера60' (Камелло Серхио (60') •Рауль де Томас 28'60' (Сисс Пате (60') • 90'Паласон Иси
Силва Руи•Руибаль Айтор•Песселья Херман• 38'Риад Чади•Миранда Хуан•Гидо Родригес•Джонни54' (Иско Аларкон (54') • 83'Форнальс Пабло82' (Эззалзули Абде (82') •Фекир Набиль68' (Диао Ассане (68') •Перес Айосе 29'82' (Родри Родриго (82') •Виллиан Жозе68' (Карвалью Вилльям (68') 90'
17 марта. Стадион "Кампо де Вальекас".
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