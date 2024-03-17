«Альмерия» только в 29-м туре добыла первую победу в сезоне

Сенсационно закончился матч 29-го тура Ла Лиги «Лас-Пальмас» - «Альмерия». Гости только сейчас смогли одержать первую победу в сезоне, при этом почти не били в сторону ворот при 15 попытках у соперника.
На 14-й минуте гости разыграли мяч до верного, и Лео Баптистао не мог промахнуться в пустую часть ворот. После этого гости откатились на свою половину поля и искали счастье в контратаках. Соперник же за 90 минут реальной угрозы не создал, несмотря на постоянную осаду штрафной.
«Альмерия» остается последней, соперник - 11-й.
Протокол игры
|14'Баптистао Лео (0:1)
Вальес Альваро•Араухо Хулиан87' (Пехиньо Франсиско (87') •Суарес Алехандро•Мармол Мика•Кардона Серхи70' (Бенито Рамирес (70') •Мунир Эль-Хаддади46' (Луаодис Энзо (46') •Муньос Хави59' (Кардона Марк (59') •Перроне Максимо 26'46' (Парк Марвин (46') • 80'Родригес Кирьян•Молейро Альберто•Рамирес Сандро
Максимиану Луиш•Пубиль Марк•Монтес Сесар•Радованович Александар46' (Брандарис Хуан (46') •Сентельес Алехандро• 8'Пенья Маркос59' (Марко Милованович I (59') •Робертоне Лукас•Рамазани Ларжи80' (Ланга Бруну (80') • 90'Виера Хонатан66' (Баба Иддрису (66') •Эмбарба Адриан•Баптистао Лео59' (Мелеро Гонсало (59')
17 марта. Стадион "Гран Канария".
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