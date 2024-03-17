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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Альмерия» только в 29-м туре добыла первую победу в сезоне

17 Марта 2024 • 20:16 Комментировать (1)
Лас-Пальмас
0:1
Альмерия
окончен

Сенсационно закончился матч 29-го тура Ла Лиги «Лас-Пальмас» - «Альмерия». Гости только сейчас смогли одержать первую победу в сезоне, при этом почти не били в сторону ворот при 15 попытках у соперника.

На 14-й минуте гости разыграли мяч до верного, и Лео Баптистао не мог промахнуться в пустую часть ворот. После этого гости откатились на свою половину поля и искали счастье в контратаках. Соперник же за 90 минут реальной угрозы не создал, несмотря на постоянную осаду штрафной.

«Альмерия» остается последней, соперник - 11-й.

Протокол игры  
Лас-Пальмас0:1Альмерия
  14'Баптистао Лео (0:1)
Вальес АльвароАраухо Хулиан 87' (Пехиньо Франсиско ( 87') Суарес АлехандроМармол МикаКардона Серхи 70' (Бенито Рамирес ( 70') Мунир Эль-Хаддади 46' (Луаодис Энзо ( 46') Муньос Хави 59' (Кардона Марк ( 59') Перроне Максимо  26' 46' (Парк Марвин ( 46'  80') Родригес КирьянМолейро АльбертоРамирес Сандро
Запасные: Лемос АльвароКампанья ХосеГонсалес ФабиоАарон ЭскандельКурбело ЭрикКаба СориМфулу Оменуке
Максимиану ЛуишПубиль МаркМонтес СесарРадованович Александар 46' (Брандарис Хуан ( 46') Сентельес Алехандро  8'Пенья Маркос 59' (Марко Милованович I ( 59') Робертоне ЛукасРамазани Ларжи 80' (Ланга Бруну ( 80'  90') Виера Хонатан 66' (Баба Иддрису ( 66') Эмбарба АдрианБаптистао Лео 59' (Мелеро Гонсало ( 59')
Запасные: Мартинес ФернардоЛосано ЭнтониПосо АлехандроАррибас СерхиоРомеро ЛукаМариньо Диего
17 марта. Стадион "Гран Канария".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Альмерия Лас-Пальмас

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Комментарии (1) Все комментарии
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Барсафобия
17 Марта 2024 в 20:23
поздравляю, а че?
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