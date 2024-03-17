«Альмерия» только в 29-м туре добыла первую победу в сезоне

Сенсационно закончился матч 29-го тура Ла Лиги «Лас-Пальмас» - «Альмерия». Гости только сейчас смогли одержать первую победу в сезоне, при этом почти не били в сторону ворот при 15 попытках у соперника.

На 14-й минуте гости разыграли мяч до верного, и Лео Баптистао не мог промахнуться в пустую часть ворот. После этого гости откатились на свою половину поля и искали счастье в контратаках. Соперник же за 90 минут реальной угрозы не создал, несмотря на постоянную осаду штрафной.

«Альмерия» остается последней, соперник - 11-й.