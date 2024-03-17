«Вильярреал» по делу переиграл «Валенсию»

«Вильярреал» с «Валенсией» играли в матче 29-го тура Ла Лиги. Бертран Траоре головой сбросил мяч на Аиссу Менди, и того в последний момент опередил голкипер. Уго Дуро в ответ оказался сам перед чужими воротами, перебросил кипера и не попал в цель. Траоре убежал сам к воротам и готовился их расстреливать, но тут его толкнули в спину - пенальти. Алехандро Баэна с точки бил в левый угол ворот, а голкипер поймал мяч. Санти Комесанья бил под перекладину - парировано. Александр Сорлот после углового делал скидку от дальней штанги, вратарь кулаком пытался выбить мяч, получилось недалеко и на голову соперника, Хорхе Куэнка не промахнулся - 1:0. После навеса с левого фланга Дженк Озкаджар бил пяткой - над рамкой. Херард Морено в центре штрафной бил в касание, вратарь выручил.

«Вильярреал» заслужено победил и делит девятое место. На восьмой строчке соперник.