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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Вильярреал» по делу переиграл «Валенсию»

17 Марта 2024 • 20:13 Комментировать
Вильярреал
1:0
Валенсия
окончен

«Вильярреал» с «Валенсией» играли в матче 29-го тура Ла Лиги. Бертран Траоре головой сбросил мяч на Аиссу Менди, и того в последний момент опередил голкипер. Уго Дуро в ответ оказался сам перед чужими воротами, перебросил кипера и не попал в цель. Траоре убежал сам к воротам и готовился их расстреливать, но тут его толкнули в спину - пенальти. Алехандро Баэна с точки бил в левый угол ворот, а голкипер поймал мяч. Санти Комесанья бил под перекладину - парировано. Александр Сорлот после углового делал скидку от дальней штанги, вратарь кулаком пытался выбить мяч, получилось недалеко и на голову соперника, Хорхе Куэнка не промахнулся - 1:0. После навеса с левого фланга Дженк Озкаджар бил пяткой - над рамкой. Херард Морено в центре штрафной бил в касание, вратарь выручил.

«Вильярреал» заслужено победил и делит девятое место. На восьмой строчке соперник.

Протокол игры  
Вильярреал1:0Валенсия
(1:0) Куэнка Хорхе54'  
Йоргенсен ФилипФемения Кико  12'Москера ЙерсонМанди Аисса  70'Куэнка Хорхе  52' 68' (Морено Херард ( 68') Коклен Франсис  35' 46' (Парехо Даниэль ( 46') Комесанья СантиБаэна Алехандро  41' 85' (Моралес Луис ( 85') Траоре Бертран 76' (Капу Этьен ( 76') Сорлот АлександрГуэдеш Гонсалу 68' (Ромеро Карлос ( 68')
Запасные: Альварес ИкерАхомач ИлиасЛекович СтефанТригерос Мануэль
Мамардашвили ГеоргийФулкье Димитри 71' (Васкес Хесус ( 71') Москера КристианОзкаджар ДженкГайя Хосе  36' 41' (Корреа Тьерри ( 41') Ногуэроль Диего ЛопесГерра Хавьер 82' (Алмейда Андре IV ( 82') ПепелуКаньос Серхи 46' (Гонсалес Петер ( 46') Яремчук Роман 71' (Перес Фран ( 71') Дуро Уго
Запасные: Мари АльбертоРиверо КристианАмалла СелимГасиоровски ЯрекХауме Доменек
17 марта. Стадион "Эстадио де ла Керамика".

 

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Евро-Футбол.Ру,
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