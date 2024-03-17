Лидер «Севильи» поругался с тренером после замены

В воскресенье «Севилья» проводила домашний матч испанской Ла Лиги против «Сельты». На 61-й минуте рулевой андалузской команды Кике Санчес Флорес произвёл двойную замену – с поля ушли Юссеф Эн-Несири и Лукас Окампос.

После замены Эн-Несири, лидер атаки «Севильи», был разгневан. Форвард ногой ударил по лежащей на газоне бутылке, а затем принялся ругаться с Флоресом. Тренер команды в резкой форме призвал Эн-Несири замолчать и сесть на скамейку. При этом нападающего пришлось сдерживать Окампосу, чтобы не дошло до физического контакта.

Именно Эн-Несири открыл счёт в этом матче. На момент замены форварда «Севилья» вела 1:0, но в итоге команда проиграла 1:2.