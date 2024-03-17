«Сельта» обыграла «Севилью» в первом матче без Бенитеса

Аутсайдеры Ла Лиги «Севилья» и «Сельта» провели матч 29-го тура. Гости после ухода Рафаэля Бенитеса сыграли первым номером и добились успеха. Груба ошибка защитника гостей привела к простому голу для Юссефа Эн-Несири. Йорген Ларсен имел отличный шанс отличиться, парировано. Исаак Ромеро упустил отличный момент, не попав в рамку. На 60-й минуте еще один промах у него, также промахнулся Лукас Окампос. Доди Лукебакио вышел на замену и проверил реакцию голкипера. На 72-й минуте Карлес Перес взял игру на себя, прорвался к воротам и сравнял счет. Вскоре Йорген Ларсен вовсе вырвал победу для гостей.
1:2, «Сельта» вышла на 16-е место и проигрывает сегодняшнему сопернику одно очко.
Протокол игры
|(1:0) Эн-Несири Юссеф18'
|72'Перес Карлес (1:1)
|78'Ларсен Йорген (1:2)
Нюланд Эрьян•Гудель Неманья75' (Педроса Адриа (75') •Рамос Серхио• 29'Салас Кике•Навас Хесус• 56'Акунья Маркос 29'89' (Ламела Эрик (89') •Окампос Лукас61' (Сусо Хесус (61') •Сумаре Бубакари• 90'Торрес Оливер75' (Хордан Хоан (75') •Эн-Несири Юссеф61' (Лукебакио Доди (61') •Берналь Исаак Ромеро
Гуаита Висенте•Мингеса Оскар•Нуньес Унай76' (Дамиан Родригуез (76') •Домингес Карлос68' (Жаилсон Маркес (68') •Манкильо Хави28' (Перес Карлес (28') •Альварес Уго76' (Серви Франко (76') •Сотело Хьюго68' (Старфельт Карл (68') •Пейнадо Франсиско•Аспас Яго•Бамба Джонатан•Ларсен Йорген
17 марта. Стадион "Рамон Санчес Писхуан" (Севилья).
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