«Сельта» обыграла «Севилью» в первом матче без Бенитеса

Аутсайдеры Ла Лиги «Севилья» и «Сельта» провели матч 29-го тура. Гости после ухода Рафаэля Бенитеса сыграли первым номером и добились успеха. Груба ошибка защитника гостей привела к простому голу для Юссефа Эн-Несири. Йорген Ларсен имел отличный шанс отличиться, парировано. Исаак Ромеро упустил отличный момент, не попав в рамку. На 60-й минуте еще один промах у него, также промахнулся Лукас Окампос. Доди Лукебакио вышел на замену и проверил реакцию голкипера. На 72-й минуте Карлес Перес взял игру на себя, прорвался к воротам и сравнял счет. Вскоре Йорген Ларсен вовсе вырвал победу для гостей.

1:2, «Сельта» вышла на 16-е место и проигрывает сегодняшнему сопернику одно очко.