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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Сельта» обыграла «Севилью» в первом матче без Бенитеса

17 Марта 2024 • 18:11 Комментировать
Севилья
1:2
Сельта
окончен

Аутсайдеры Ла Лиги «Севилья» и «Сельта» провели матч 29-го тура. Гости после ухода Рафаэля Бенитеса сыграли первым номером и добились успеха. Груба ошибка защитника гостей привела к простому голу для Юссефа Эн-Несири. Йорген Ларсен имел отличный шанс отличиться, парировано. Исаак Ромеро упустил отличный момент, не попав в рамку. На 60-й минуте еще один промах у него, также промахнулся Лукас Окампос. Доди Лукебакио вышел на замену и проверил реакцию голкипера. На 72-й минуте Карлес Перес взял игру на себя, прорвался к воротам и сравнял счет.  Вскоре Йорген Ларсен вовсе вырвал победу для гостей.

1:2, «Сельта» вышла на 16-е место и проигрывает сегодняшнему сопернику одно очко.

Протокол игры  
Севилья1:2Сельта
(1:0) Эн-Несири Юссеф18'  
  72'Перес Карлес (1:1)
  78'Ларсен Йорген (1:2)
Нюланд ЭрьянГудель Неманья 75' (Педроса Адриа ( 75') Рамос Серхио  29'Салас КикеНавас Хесус  56'Акунья Маркос  29' 89' (Ламела Эрик ( 89') Окампос Лукас 61' (Сусо Хесус ( 61') Сумаре Бубакари  90'Торрес Оливер 75' (Хордан Хоан ( 75') Эн-Несири Юссеф 61' (Лукебакио Доди ( 61') Берналь Исаак Ромеро
Запасные: Дмитрович МаркоНьянзу ТангиМежбри ХаннибалАрболь МатиасМаркан МаркосХуанлу СанчесСоу Джибрил
Гуаита ВисентеМингеса ОскарНуньес Унай 76' (Дамиан Родригуез ( 76') Домингес Карлос 68' (Жаилсон Маркес ( 68') Манкильо Хави 28' (Перес Карлес ( 28') Альварес Уго 76' (Серви Франко ( 76') Сотело Хьюго 68' (Старфельт Карл ( 68') Пейнадо ФрансискоАспас ЯгоБамба ДжонатанЛарсен Йорген
Запасные: Дувикас АнастасиосСанчес МануэльАльенде ТадеоРодригес МигельВаскес КевинВильяр ИванКаррильо Коке
17 марта. Стадион "Рамон Санчес Писхуан" (Севилья).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сельта Севилья

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