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Чемпионат Испании. Ла Лига

Футбол без ничьих – Пике предлагает революционное решение

17 Марта 2024 • 14:41 Комментировать

Бывший футболист «Барселоны» Херард Пике предлагает революционное решение для футбола. По мнению Пике, в футболе имеет смысл отменить возможность завершения матча вничью.

«Можно отменить ничьи, почему бы нет? В баскетболе ничьих не бывает. Когда игра заканчивается вничью, возникает мысль: «Кто выиграл?» Футбол боится перемен», - слова Пике приводит The Times.

«Барселона», за которую Пике выступал на протяжении долгих лет, сейчас занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. В воскресенье команда Хави проведёт гостевой матч Ла Лиги против «Атлетико». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени, не пропустите текстовую трансляцию.

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Херард Пике
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