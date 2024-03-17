Рианчо: «Дебютный гол раскрепостит Захаряна»

Испанский тренер Рауль Рианчо, поработавший в московском «Спартаке», высказался о дебютном голе полузащитника Арсена Захаряна за испанский «Реал Сосьедад».

«Здорово, что Захарян отметился. Здесь на молодых футболистов не давят и не ждут мгновенного результата. Теперь адаптация Захаряна будет проходить проще, забитый мяч его раскрепостит», - передает слова Рианчо «РБ Спорт».

Арсен отметился первым голом за «Реал Сосьедад» в поединке 29-го тура Ла Лиги против «Кадиса». Матч завершился со счетом 2:0 в пользу команды россиянина.

После 29 туров «Реал Сосьедад» набрал 46 очков и занимает шестое место в турнирной таблице.