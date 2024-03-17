Кузнецов рассказал, как повлияет на Захаряна дебютный гол в Испании

Футбольный специалист Дмитрий Кузнецов прокомментировал дебютный гол российского хавбека Арсена Захаряна в испанском «Реал Сосьедаде». Полузащитник забил «Кадису» (2:0) в поединке 29-го тура чемпионата Испании.
«Первый забитый мяч Захаряна за «Реал Сосьедад» придаст Арсену больше уверенности. Вызов в сборную России ещё больше его подстегнёт к хорошим действиям и ответственности», - приводит слова Кузнецова «Чемпионат».
Захарян присоединился к «Реал Сосьедаду» летом прошлого года. Испанский клуб приобрел 20-летнего полузащитника у московского «Динамо» за 13 миллионов евро.
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