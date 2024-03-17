Дьяков высказался о дебютном голе Захаряна в «Реал Сосьедаде»

Экс-футболист московского «Динамо» Виталий Дьяков высказался о дебютном голе российского полузащитника Арсена Захаряна за испанский «Реал Сосьедад».
«Удачные голевые действия придают уверенности, наконец-то можно сбросить груз ответственности. Но это лишь один гол, пусть спокойно играет, не стоит придавать этому особое значение», - приводятся слова Дьякова на страницах «Чемпионата».
Захарян отметился первым голом за «Реал Сосьедад» в матче 29-го тура чемпионата Испании против «Кадиса» (2:0).
В нынешнем сезоне чемпионата Испании Арсен провел 20 матчей. На счету 20-летнего хавбека один гол и одна результативная передача.
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