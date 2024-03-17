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Чемпионат Испании. Ла Лига

Титов высказал мнение о матче «Атлетико» и «Барселоны»

17 Марта 2024 • 13:06 Комментировать

Бывший игрок московского «Спартака» и сборной России Егор Титов поделился мнением о предстоящем поединке мадридского «Атлетико» и каталонской «Барселоны».

«Команды опустошены после еврокубков. Не думаю, что смогут настроиться в полной мере и показать такой же классный футбол. Результативного матча не жду. Тут и 0:0 могут сыграть», - цитирует Константина «РБ Спорт».

Встрече «Атлетико» и «Барселоны» состоится в рамках 29-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет на стадионе в Мадриде и начнется в 23:00 по московскому времени. Перед этой игрой хозяева идут на пятом месте, а гости – на третьем.

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