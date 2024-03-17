Генич предложил лучшую ставку на матч «Атлетико» - «Барселона»

В центральном матче 29-го тура чемпионата Испании мадридский «Атлетико» примет каталонскую «Барселону». Об этой встрече поделился мнением футбольный комментатор Константин Генич.

«Лучший вариант на эту игру - попробовать взять ничью. «Атлетико» в состоянии не проиграть нынешним каталонцам. В победу «Барсы» верится на сей раз с трудом. Поэтому мой прогноз - ничья», - передает слова Генича «РБ Спорт».

Поединок между «матрасниками» и «сине-гранатовыми» состоится сегодня, 17 марта. Начало запланировано в 23:00 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию проведет Liveresult.ru.