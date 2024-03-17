​У Дани Алвеса остаётся надежда покинуть тюрьму, несмотря на приговор

Адвокат Дани Алвеса по фамилии Инес Гвардиола (вот ведь знак судьбы!) объявил, что не отказывается от борьбы за права своего клиента, который в феврале, напомним, был приговорен к тюремному заключению за изнасилование.

Гвардиола намерен подать на апелляцию, а это означает, что Алвеса могут даже временно выпустить на свободу - разумеется, под подписку о невыезде. А бывший футболист «Барселоны» не видел воли, напомним, уже пятнадцать месяцев.

Важное для будущего экс-игрока слушание состоится 19 марта, и адвокат Алвеса уверен в том, что согласно испанским законам ему удастся, пусть и на некоторое время, добиться освобождения Алвеса.