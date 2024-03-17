Мбаппе и «Реал» заключили важный договор

Звездный форвард сборной Франции и «ПСЖ» Килиан Мбаппе близок к переходу в мадридский «Реал» по завершении нынешнего сезона.

Как информирует посредством социальных сетей журналист Рамон Альварес, 25-летний футболист и «королевский» клуб заключили соглашение, согласно условиям которого Мбаппе сохранит за собой 90 процентов имиджевых прав.

Килиан должен присоединиться к мадридскому гранду летом. Стороны подпишут пятилетнее трудовое соглашение.

В текущем сезоне чемпионата Франции Мбаппе сыграл 23 встречи, записав на свой счет 21 гол и четыре результативные передачи.

Мбаппе дал важное обещание «ПСЖ»