Радченко — о первом голе Захаряна за «Реал Сосьедад»: «Процесс адаптации ускорится»

Бывший футболист питерского «Зенита» Дмитрий Радченко высказался о первом голе полузащитника Арсена Захаряна за «Реал Сосьедад».

Напомним, что россиянин отметился голом в ворота «Кадиса» в матче 29-го тура чемпионата Испании.

Эксперт отметил, что все долго ждали, когда россиянин отметится первым голом, и самое главное, по его мнению, что главный тренер продолжает давать ему шансы проявить себя.

«Доверие тренера — это очень-очень важно. Будем надеяться, что процесс адаптации, который затянулся, ускорится», - приводит слова Радченко «Чемпионат».

Напомним, что в текущем сезоне Захарян также отметился голевой передачей.