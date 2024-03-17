Анчелотти назвал проблему Винисиуса

Рулевой мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал желтую карточку нападающего Винисиуса Жуниора, которую бразилец получил во вчерашнем матче 29-го тура Ла Лиги против «Осасуны».
«Жуниор полезен во всех матчах, в которых принимает участие. Но он должен быть более сдержанным в проявлении своих эмоций. Я верю, что Винисиус сможет справиться с этой ситуацией. Он умный и серьезный парень», - передает слова итальянского тренера Relevo.
Напомним, что матч завершился гостевой победой «королевского» клуба со счетом 4:2. В прошедшей встрече Винисиус отметился двумя забитыми мячами.
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