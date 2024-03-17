Анчелотти назвал проблему Винисиуса

«Жуниор полезен во всех матчах, в которых принимает участие. Но он должен быть более сдержанным в проявлении своих эмоций. Я верю, что Винисиус сможет справиться с этой ситуацией. Он умный и серьезный парень», - передает слова итальянского тренера Relevo.